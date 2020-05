TMW - Paulinho proposto alle italiane, piace a Roma e Milan

Il Bayer Leverkusen ha speso 30 milioni di euro per lui, ai tempi del Vasco da Gama. Ma solo ultimamente la stella di Paulinho ha brillato come quasi tutti si attendevano in Bundesliga. Classe 2000, non ha ancora 19 anni, detiene il record come primo classe 2000 a segnare nel Braisileirao, a diciassette anni e nove giorni.

PROPOSTO A ROMA E MILAN - Prezzo che non è ancora esploso, Bayer Leverkusen che potrebbe decidere anche di cederlo, nelle ultime settimane ha incominciato a ingranare le marce alte, al rientro contro l'Eintracht ha siglato due reti. La competizione è però serrata e trovare un posto da titolare è tutt'altro che semplice: solo 5 minuti nelle ultime tre partite. Nelle ultime settimane è stato proposto sia al Milan - Rangnick lo ha studiato e lo stima, rientra in pieno nell'idea della politica degli Under23 - sia alla Roma, che cederà Under e Perotti (e forse anche Kluivert). Prezzo da definire, probabilmente meno di quanto speso 2 anni fa.