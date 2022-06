TMW RADIO - Marchetti: "Dybala? Se dovesse abbassare le pretese i rossoneri busseranno alla sua porta"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ospite in diretta nell’editoriale di TMW Radio. Di seguito il podcast completo e un estratto del suo intervento:

Dopo Origi, il Milan cerca un difensore. E Botman è saltato...

“Origi era l’unico acquisto necessario, al Milan serviva un centravanti proprio a livello numerico. Ora il club può lavorare per essere ancora più competitivo con altre operazioni. Serve un difensore, magari un titolare, al posto di Romagnoli. Maldini e Massara hanno una lista. C’è Diallo del Psg che era stato già selezionato a gennaio, poi c’è Hincapié del Bayer Leverkusen, che però ha un prezzo importante, circa 20 milioni. E figura anche il nome di Acerbi, un giocatore che non può continuare alla Lazio per motivi ambientali. Il problema è l’età, visto che è un over 30 e la linea del Milan e chiara. L’ultimo profilo è Theate del Bologna, anche se magari ce ne saranno altri”.

Negli altri ruoli?

“Ziyech piace ma il Chelsea sta facendo una politica particolare sui giocatori non centrali. Il Milan sta cercando di capire se può averlo a condizioni favorevoli come l’Inter con Lukaku. E c’è anche De Ketelaere che ha molti apprezzamenti tra i rossoneri”.

Dybala può essere un’idea del Milan?

“Al momento Dybala è in stand by con l’Inter e non ha altre offerte. Oggi alle cifre che ha in testa il Milan non è competitivo, ma se dovesse abbassare le pretese secondo me i rossoneri busseranno alla porta dell’argentino”.