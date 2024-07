TMW Radio - Marchetti: "Forse è valsa la pena aspettare qualche giorno in più per Fullkrug..."

A TMW Radio è il momento de L'Editoriale. Protagonista Luca Marchetti di Sky Sport.

Morata arriva al Milan:

"Il Milan ha pagato la clausola all'Atletico. Preferisce così, diventa una scelta del giocatore e lasciare il club. L'Atletico è stato contattato dal Milan per metterlo al corrente della trattativa ma per una questione di immagine l'Atletico preferisce la scelta di farsi pagare la clausola, per dimostrare ai tifosi che è stata una scelta personale ma non pienamente condivisa dal club. Firma un contratto di 4 anni con opzione per il quinto a 5,5 mln a stagione. Il Milan però cerca anche Fullkrug, perché si cerca un altro attaccante. Si cercava il numero 9 più adatto e arriva dopo l'Europeo. Forse è valsa la pena aspettare qualche giorno in più".

Morata che non vedeva l'ora di tornare in Italia, ma stavolta non alla Juventus:

"Penso che sia un discorso di strategia diverse. C'è stato un interessamento per Morata ma solo per capire come va il mercato, oggi poi bisogna cedere in casa Juve. La Juve ha investito a centrocampo, ora bisogna vendere per poi tornare a investire nella seconda parte del mercato. Bisogna capire le questioni Chiesa, Soulé, Milik. E' un cantiere in corso, più delle altre. C'era bisogno di una rivoluzione, difficile farlo in una sola sessione, c'è da avere pazienza ma bisogna accelerare. L'anno zero inizia oggi. E per questo va giudicato il lavoro di Allegri. Se si cambia tanto, le responsabilità non erano solo da una parte".