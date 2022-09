Fonte: tuttomercatoweb.com

Sebastiano Desplanches, portiere del Milan, è vicino al Vicenza. Il classe 2003, che fino a questo momento non ha mai giocato con una Prima Squadra, si trasferirà in Serie C a titolo definitivo dopo le 28 presenze con la Primavera rossonera tra campionato, coppa e Youth League.