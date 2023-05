Tomori nel mirino del Psg: potrebbe arrivare presto un'offerta

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, Fikayo Tomori sarebbe finito nel mirino del Psg per la prossima stagione. Il difensore inglese è stato acquistato dal Chelsea nel 2021 per 30 milioni di euro e oggi è uno dei titolarissimi del Milan, praticamente mai sostituito in difesa. La dirigenza ascolterà le offerte che dovessero arrivare pur sapendo che non ha intenzione di vendere i propri migliori giocatori. La qualificazione o meno alla prossima Champions League potrebbe incidere.