Tottenham su Dragusin: anche il Milan è interessato ma non parteciperà ad aste

Il gol di ieri è soltanto la punta dell'iceberg. Radu Dragusin, autore della rete che ha permesso al Genoa di strappare un altro punto contro l'Inter dopo l'1-1 contro la Juventus, ha attirato a sé le attenzioni del Tottenham grazie alle prestazioni in questa prima parte di stagione: secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore piace agli Spurs e i londinesi sarebbero disposti anche ad arrivare ai 30 milioni di euro richiesti dal Grifone per cedere il difensore romeno (al suo secondo gol in Serie A). La squadra di Ange Postecoglou, reduce dalla sconfitta contro il Brighton, vuole assolutamente rinforzare un reparto che ha sofferto parecchio nell'ultimo periodo.

Nei giorni scorsi diverse società di Serie A hanno richiesto informazioni per capire la base di partenza. Oltre all'Atalanta si sono mosse anche Milan e Napoli ma sono soprattutto gli azzurri ad essere in prima fila: si profila dunque un duello col Tottenham per strappare il sì del giocatore, ma al momento la valutazione è davvero elevata per i club italiani. Difficile dunque che Milan e Atalanta possano inserirsi in un'eventuale asta: i nerazzurri, infatti, cercheranno un difensore in grado di rispondere alle esigenze di Gian Piero Gasperini.