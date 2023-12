Tra Kiwior e Kelly, il Milan potrebbe affidarsi all'usato sicuro

Il Milan interverrà sulla difesa nel mercato di riparazione a gennaio, questo è quasi un dato di fatto. I rossoneri sono in piena emergenza infortuni e lo rimarranno per lungo tempo visto che giocatori come Kalulu e Thiaw ne avranno per diverse settimane e anche Pellegrino non si rivedrà per un po'. Come scrive oggi il Corriere della Sera i nomi principali sono essenzialmente due: Jakub Kiwior dell'Arsenal e Lloyd Kelly del Bournemouth. Le situazione, per ragioni diverse, potrebbero non essere così semplici.

Per questo il Milan pensa anche all'usato sicuro. Questo risponde al nome di Matteo Gabbia che è stato girato in prestito secco al Villarreal nel corso dell'ultima sessione estiva e in Spagna sta giocando anche con una discreta continuità. Richiamarlo dal prestito sarebbe non solo una soluzione vantaggiosa dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista dell'ambientamento.