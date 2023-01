Tra Zaniolo, Ziyech e Saint-Maximin, spunta il 2004 Osorio: il Milan tratta, ma è già asta

MilanNews.it

Né Zaniolo né Ziyech né Saint-Maximin: anche in questa sessione di calciomercato, il Milan difficilmente acquisterà un nuovo esterno destro titolare che possa alzare il livello tecnico del ruolo, ad oggi occupato da Messias e Saelemaekers. Il club rossonero, però, sta provando comunque a guardarsi intorno e ha adocchiato un giovanissimo talento...



Il profilo in breve

Si tratta di Dario Osorio, esterno offensivo classe 2004 in forza all'Universidad de Chile. Cileno di piede mancino, ama giocare sulla destra e in questa stagione ha collezionato 27 presenze con 7 gol nel suo club. Il Milan ne ha osservato le potenzialità e ha cominciato una trattativa, non gestita al momento da intermediari, proponendo ai proprietari del suo cartellino una offerta di poco inferiore ai 5 milioni di euro, considerando un valore di mercato di 3 milioni di euro secondo l'autorevole portale Transfermarkt.



Tre club su di lui

La trattativa è ancora alla fase embrionale, anche se già di per sé complicata. Su Osorio, infatti, c'è da tempo anche l'interesse di tre club di Premier League: secondo SkyUK, infatti, il Tottenham avrebbe già avanzato un'offerta di circa 10 milioni di euro per il calciatore, la quale potrebbe essere presto superato da una intorno ai 15 milioni dell'Aston Villa; si registra, inoltre, l'interesse del ricchissimo Newcastie. Insomma, al di là che possa essere un giovane talento o un giocatore più affermato, è molto probabile che Pioli debba dare fiducia per altri 6 mesi a Messias e Saelemaekers.