Tre pretendenti per Ballo-Tourè: il Milan lo valuta 5 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al centro delle chiacchiere di mercato anche Fodè Ballo-Tourè, terzino senegalese rossonero che, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe cercato da almeno tre squadre in giro per l'Europa: Galatasaray, Nottingham e Nizza. Specialmente i turchi, secondo i media locali, sarebbero molto determinati: il vice-presidente del Gala sarebbe pronto a volare a Milano per chiudere la trattativa. L'offerta dei turchi sarebbe di 2.5 milioni ma i rossoneri ne chiedono 5: se l'offerta non sarà soddisfacente, il terzino rimarrà a Milano.