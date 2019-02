Tutti pazzi per Joao Felix. Anche Juve e Milan sul talentino del Benfica

Gli 8 gol segnati in campionato hanno acceso i riflettori su Joao Felix, talento classe '99 del Benfica che in Portogallo considerano come miglior promessa dai tempi di CR7. Nelle ultime settimane, racconta AS, al Da Luz si sono visti gli osservatori di tutti i principali top club europei: Juventus, Milan, PSG, Monaco, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United e West Ham, società che in estate si daranno battaglia per lui. La sua clausola rescissoria, per il momento, è fissata a 120 milioni di euro, ma l'intenzione del Benfica è quella di migliorare il suo contratto e portare questa cifra a 200 milioni