Ignazio Abate e Cristian Zapata sono in scadenza di contratto, ma per ora il loro rinnovo appare piuttosto lontano: come spiega infatti l'edizione odierna di Tuttosport, al momento c'è ancora troppa distanza tra domanda e offerta. Se non dovesse essere trovato un accordo nelle prossime settimane, i due lasceranno il Milan a fine stagione.