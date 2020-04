Tuttosport - Baselli ad un bivio: rimanere o partire. Milan e Fiorentina alla finestra

Durante la lunga sosta per il Coronavirus i giocatori, specie quelli indecisi sul loro futuro, hanno la possibilità di riflettere. Tra questi, secondo quanto riporta Tuttosport, ci sarebbe Daniele Baselli. Il centrocampista granata, in questo senso, è ad un bivio della sua carriera: rimanere al Torino o partire verso una nuova avventura. Le possibili destinazioni, sempre secondo il giornale piemontese, potrebbero essere Fiorentina e Milan, da tempo interessate al mediano ex Atalanta.