Tuttosport: "E Pioli ora blinda Krunic". Il tecnico dice no alla cessione al Fenerbahçe

"E Pioli ora blinda Krunic": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il tecnico del Milan ha detto no alla cessione del centrocampista bosniaco al Fenerbahçe. I turchi non mollano, ma per ora la loro offerta resta lontana dalla richieste del club di via Aldo Rossi (i rossoneri chiedono 14-15 milioni di euro, il club di Istanbul è per ora fermo a 8 milioni).