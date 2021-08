Tuttosport - Faivre ha dato la priorità al Milan

Il Milan spinge per provare a prendere Faivre. Maldini e Massara sono al lavoro per abbassare le richieste del Brest, che parte da una valutazione di 17 milioni bonus compresi (i rossoneri non vorrebbero andare oltre i 12-13 di base fissa più bonus). Come riporta Tuttosport, il ragazzo ha dato la sua priorità al Milan, mettendo in standby le proposte che sono arrivare dalla Bundesliga (Wolfsburg e Bayer Leverkusen, mentre il Bayern Monaco ha fatto solamente dei sondaggi). Oggi può essere una giornata importante per cercare di ridurre le distanze tra le parti.