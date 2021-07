Il futuro di Tommaso Pobega potrebbe essere colorato di rossonero, a meno che il Milan non chiuda qualche altro colpo in mezzo al campo e allora a quel punto il giovane centrocampista verrebbe mandato a giocare con continuità in qualche altra squadra. Come spiega Tuttosport, la sua eventuale cessione sarà solo in prestito e non a titolo definitivo.