Tuttosport - Icardi, decade la clausola anti-Italia

Tra i calciatori accostati al Milan nelle ultime settimane figura anche il nome di Mauro Icardi. L'attaccante del Psg, nonostante le smentite del diretto interessato, potrebbe tornare in Italia con i rossoneri e la Juventus che lo seguono. In particolare secondo quanto riporta Tuttosport, ad aiutare l'eventualità di un suo ritorno nel 'Belpaese' vi è anche la decadenza della clasuola anti-italia: l'Inter, infatti, nell'accordo con il Psg, aveva inserito un ulteriore indennizzo di 15 milioni di euro qualora il club francese avesse rivenduto il bomber argentino in Italia entro il 31 maggio 2021. Questo evento non si è verificata e, pertanto, da questo mese i parigini sarebbero liberi di cedere Icardi ad un club italiano.