Tuttosport - Il Lione ci prova per Pulisic, ma lo statunitense vuole il Milan

Christian Pulisic vuole a tutti i costi il Milan e lo ha fatto capire in modo piuttosto chiaro al Chelsea anche nelle ultime ore: il giocatore americano, che ha anche il passaporto croato, ha infatti detto no alla proposta del Lione che avrebbe messo sul piatto tra i 21 e i 25 milioni di euro per il suo cartellino. L'attaccante esterno vuole solo i rossoneri. Lo riferisce stamattina Tuttosport.