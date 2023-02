Tuttosport: “Il Milan non ha ancora dato l’addio a Zaniolo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan non ha ancora dato l’addio a Nicolò Zaniolo, scrive Tuttosport. Il giocatore, una volta rotto con la Roma, aveva scelto i rossoneri e spera ancora di poter approdare a Milano in estate. Anche perché nel capoluogo lombardo sono convinti che il club capitolino, oggi rigido sulle proprie posizioni, non potrà continuare a chiedere la stessa cifra a lungo (30 milioni), soprattutto se Zaniolo dovesse veramente rimanere fuori dai giochi per il resto dell’annata. Appuntamento, insomma, a fine stagione.