Tuttosport - Il Milan non molla Musah, ma non vuole andare oltre i 22-25 milioni

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Per rinforzare il suo centrocampo, il Milan sta seguendo diversi profili, tra cui anche quello di Yunus Musah del Valencia, che valuta il giocatore 30 milioni di euro. I rossoneri non vorrebbero andare oltre i 20-25 milioni, bonus compresi. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che se il club spagnolo non abbasserà le sue pretese il Diavolo andrà su altri profili.