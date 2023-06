Tuttosport - Il Milan sonderà anche il profilo di Tommaso Baldanzi

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Quello di Tommaso Baldanzi non è un nome nuovo in ottica Milan e infatti questa mattina Tuttosport ha sottolineato come la dirigenza rossonera sonderà il terreno anche per il trequartista dell'Empoli che si è messo in mostra, ad appena 20 anni, con 4 gol in campionato e sta continuando a farlo ai Mondiali under 20 dove l'Italia si giocherà la finale. Un profilo che piace e che rispetta i canoni del nuovo modus operandi del club