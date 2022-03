Tuttosport - Il Milan studia un mercato estivo importante

MilanNews.it

Maldini e Massara hanno già studiato un mercato importante per l'estate. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie del club rossonero in vista della prossima sessione. La campagna acquisti estiva - scrive il giornale torinese - dovrà permettere al Milan di competere per lo scudetto, ma anche di poter ambire alla seconda fase in Champions. Gli investimenti, dunque, saranno di un certo spessore, anche perché fra agosto e gennaio scorsi, i dirigenti di via Aldo Rossi hanno risparmiato del budget.