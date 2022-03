Tuttosport - Mercato Milan, caccia ad esterno destro d'attacco: il preferito è Berardi

MilanNews.it

In vista della prossima stagione, il Milan potrebbe cercare sul mercato un attaccante esterno di destra che possa garantire più qualità e soprattutto più gol rispetto a Messias e Saelemaekers: secondo quanto riferisce Tuttosport questa mattina, il preferito in via Aldo Rossi è Domenico Berardi del Sassuolo.