Tuttosport - Mercato Milan: per l'attacco torna d'attualità il nome di Scamacca

In vista della prossima stagione, il Milan cercherà un nuovo centravanti. I nomi accostati ai rossoneri sono sempre tanti e nelle ultime ore sarebbe tornado d'attualità anche il profilo di Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham già seguito dal Diavolo in passato. Lo riferisce Tuttosport che spiega che il giocatore vorrebbe tornare in Italia e potrebbe muoversi in prestito con diritto di riscatto intorno ai 20-25 milioni di euro.