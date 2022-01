Si raffredda la pista Diallo. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il Paris Saint-Germain non è disposto a lasciar partire il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il club francese, infatti, vuole avere la certezza di poter monetizzare dalla cessione del difensore, quindi accetterà solo proposte di vendita a titolo definitivo o in prestito ma con l'obbligo d'acquisto.