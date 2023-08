Tuttosport - Mercato Milan: solo in caso di partenza di Colombo i rossoneri prenderanno un altro centravanti

Il mercato in entrata del Milan in attacco potrebbe non essere ancora terminato. Ma solo ad una condizione: i rossoneri potrebbero infatti prendere un altro centravanti solo se Lorenzo Colombo dovesse decidere di andare via ancora in prestito per giocare con maggiore continuità. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.