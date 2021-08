Tuttosport - Milan, 10 milioni per Adli: il Bordeaux ne vuole 15

Il Milan continua a lavorare su Yacine Adli, 21enne centrocampista del Bordeaux. Come riporta Tuttosport, il club francese chiede quasi 15 milioni per il cartellino, mentre il club rossonero non si è spinto oltre 10 più bonus. Ieri l’agente del giocatore è stato a Casa Milan, a dimostrazione della reciproca volontà di convolare a nozze: se Elliott riterrà l'investimento coerente con il progetto, l’affare potrà andare in porto.