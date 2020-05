Tuttosport - Milan, a centrocampo non piace solo Szoboszlai: Tonali e De Paul sono gli altri due obiettivi

In estate il Milan dovrà rivoluzionare il centrocampo dove ci saranno diverse partenze. In questo momento, il nome più caldo è quello di Dominik Szoboszlai del Salisburgo, ma questo non è l'unico profilo che stanno tenendo d'occhio i rossoneri: come riporta Tuttosport, Tonali e De Paul sono gli altri due obiettivi per la mediana del nuovo Milan.