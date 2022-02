Tuttosport - Milan, Belotti idea low-cost per l'attaco ma il Gallo non convince tutte le componenti del club rossonero

Tra le idee del Milan per l'attacco della prossima stagione c'è anche Andrea Belotti, il quale potrebbe sbarcare a Milanello a costo zero visto che ha il contratto in scadenza con il Torino il prossimo 30 giugno. Come riferisce stamattina Tuttospot, però, al momento il profilo del Gallo non convince tutte le componenti del club rossonero.