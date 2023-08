Tuttosport - Milan, Calafiori favorito su Mazzocchi per il ruolo di vice-Theo

vedi letture

Il Milan sta cercando da settimane di vendere Fodé Ballo-Touré, il quale è al momento in trattativa con il Werder Brema. Nel frattempo in via Aldo Rossi stanno cercando il suo sostituto e il nome più caldo è quello di Riccardo Calafiori: come spiega Tuttosport stamattina, il Diavolo ha bloccato il terzino sinistro del Basilea che dunque è favorito su Pasquale Mazzocchi della Salernitana per il ruolo di vice-Theo Hernandez.