Secondo Tuttosport, del rinnovo di Gigio Donnarumma, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2021, se ne parlerà non appena sarà chiuso il mercato. La volontà del portiere è nota, cioè restare in rossonero, tanto che ci sarebbe già un accordo di massima per un prolungamento fino al 2023 a 6 milioni di euro più bonus a stagione.