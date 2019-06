Tuttosport - Milan, due nomi per la fascia sinistra: Mario Rui e Pellegrini

In vista della prossima stagione, il Milan avrebbe messo nel mirino due giocatori per rinforzare la fascia sinistra, dove negli ultimi due anni Ricardo Rodriguez è stato il titolare indiscusso: come riporta Tuttosport, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Mario Rui del Napoli e su Luca Pellegrini della Roma (ha giocato gli ultimi mesi in prestito al Cagliari).