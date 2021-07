Tuttosport - Milan, è tempo di monetizzare dalle cessioni

Come riportato dalla redazione di Tuttosport, il Milan ora lavorerà anche alle cessione per cercare di monetizzare. Hauge è il profilo che potrebbe portare più soldi in dote, ma Wolfsburg e Eintracht non hanno fatto offerte congrue. Andrea Conti, in scadenza al 30 giugno 2022, può andare via a prezzo di ammortamento mentre dalla Spagna tornano le voci su un interessamento del Barcellona per Romagnoli.