Tuttosport - Milan, ecco la richiesta al Fenerbahçe per Krunic: 12-13 milioni più bonus

L'edizione odierna di Tuttosport riferisce questa mattina che il Milan ha fatto la sua richiesta al Fenerbahçe per il cartellino di Rade Krunic: se i turchi vorranno strappare il centrocampista bosniaco ai rossoneri, serviranno 12-13 milioni di euro più bonus. Il club di via Aldo Rossi, per ora, non apre comunque alla cessione dell'ex Empoli.