Tuttosport - Milan, forte pressing del Fenerbahçe su Krunic: pronto un triennale da 3,5 milioni. Ma serve un accordo con i rossoneri

Come riferisce questa mattina Tuttosport, il Fenerbahçe è in forte pressing per portare Rade Krunic ad Istanbul: i turchi hanno infatti confermato al bosniaco la stessa offerta che gli era stata recapitata in estate, vale a dire un triennale da 3,5 milioni di euro. Il problema è che ora dovranno trovare un accordo con il Milan, ma non sarà semplice visto che il club giallonero non vuole pagare il giusto prezzo per il cartellino al club di via Aldo Rossi.

La stessa cosa era successa in estate quando Krunic aveva dato il suo ok al trasferimento, ma le due socetà non hanno trovato un'intesa perchè la proposta dei turchi era troppo bassa. Il rischio che questo possa ripetersi anche in questa finestra di mercato invernale esiste, ma il Diavolo non ha nessuna intenzione di svendere il suo centrocampista.