Tuttosport - Milan, idea D'Ambrosio a costo zero: ma l'Inter può trattenerlo

Non si fermano le voci sul presunto interesse del Milan per D'Ambrosio. L'esterno ha il contratto in scadenza a giugno e il suo agente, la scorsa settimana, è stato ricevuto dalla dirigenza rossonera a Casa Milan. Sul piatto sarebbe stato messo un contratto biennale: l'entourage non avrebbe detto no, ma il problema - come riporta Tuttosport - è che l'Inter vanta un'opzione unilaterale in proprio favore per prolungare di una stagione l'intesa con D'Ambrosio ed è probabile che possa esercitarla.