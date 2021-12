Tra i tanti profili che sono stati accostati al Milan per rinforzare la difesa a gennaio, c'è anche quello di Attila Szalai, difensore centrale che milita nel Fenerbahçe: come spiega questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, il nome del giocatore ungherese non scalda però più di tanto i dirigenti di via Aldo Rossi.