Tuttosport - Milan, Junior Firpo prende tempo: i rossoneri valutano le alternative

Il Milan cerca un vice-Theo Hernandez e aveva già trovato una base d'intesa con il Barcellona per il prestito con diritto di riscatto per Junior Firpo, ma nelle ultime ore c'è stata una brusca franata in quanto il giocatore, che ha avuto da poco il secondo figlio, non sembra più così convinto di lasciare la città spagnola. E così, come riporta stamattina Tuttosport, in via Aldo Rossi hanno iniziato a valutare altri terzini sinistri: fra i profili che piacciono ci sono Vina del Palmeiras, Iago dell'Augsburg, Amavì dell'OM e Nuno Mendes dello Sporting.