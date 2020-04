Tuttosport - Milan, Kessie potrebbe partire davanti ad una buona offerta: ha estimatori in Premier League

Tra i giocatori dalla cui cessione il Milan potrebbe ottenere un interessante tesoretto c'è sicuramente Franck Kessie, il quale potrebbe anche partire in estate se in via Aldo Rossi dovesse arrivare una buona offerta. Lo riferisce l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che il centrocampista ivoriano ha estimatori soprattutto in Premier League.