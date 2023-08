Tuttosport - Milan, Krunic resta nel mirino del Fenerbahçe. Ma non è escluso il rinnovo con il Diavolo

Rade Krunic resta nel mirino del Fenerbahçe che spinge per portarlo il prima possibile in Turchia, ma al momento l'offerta del club di Istanbul continua a non soddisfare il Milan che chiede 14-15 milioni di euro (i turchi sono fermi a 8 milioni). Il club rossonero non vorrebbe venderlo e potrebbe anche decidere di offrirgli il rinnovo del contratto che attualmente scade nel 2025 con ovviamente anche un aumento dell'ingaggio. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport.