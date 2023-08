Tuttosport - Milan, l'Atalanta non apre alla cessione di De Roon

In caso di partenza di Rade Krunic, su cui c'è sempre in forte pressing il Fenerbahçe, il Milan dovrà prendere un nuovo centrocampista da piazzare davanti alla difesa e tra i nomi che sono circolati negli ultimi giorni c'è anche quello di Marten de Roon dell'Atalanta. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, però, non sembrano esserci aperture da parte del club bergamasco per la cessione del mediano olandese.