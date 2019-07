Dani Ceballos piace parecchio in via Aldo Rossi, ma resta una pista di mercato molto complicata: come spiega Tuttosport, infatti, va innanzitutto convinto il giocatore ad accettare un Milan che l'anno prossimo non parteciperà a nessuna competizione europea e inoltre bisognerà trovare l'accordo economico con il Real Madrid.