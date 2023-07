Tuttosport - Milan, Morata prima nome della lista per l'attacco

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, Alvaro Morata è in cima alla lista delle preferenze di Stefano Pioli per rinforzare l'attacco del suo Milan, sempre alla ricerca di un centravanti che possa alternarsi con Giroud. Lo spagnolo, il cui cartellino è di proprietà dell'Atletico Madrid, spinge da tempo per tornare in Italia dove ha già giocato con la maglia della Juventus.