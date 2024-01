Tuttosport - Milan, nelle prossime ore Romero volerà in Spagna per firmare con l’Almeria

Luka Romero volerà nelle prossime ore in Spagna per firmare con l'Almeria. Lo scrive questa mattina Tuttosport. Il giovane attaccante argentino, che ha trovato pochissimo spazio finora al Milan (5 presenze, 155 minuti totali tra Serie A e Coppa Italia), andrà in prestito e avrà la possibilità di giocare con maggiore continuità, proseguendo così il suo percorso di crescita.

Il Milan ha definito quindi la cessione di Luka Romero in prestito all'Almeria: come confermato anche dalla redazione di MilanNews.it, il club spagnolo ha chiuso l'affare con il Milan per il prestito secco dell'argentino fino alla fine della stagione. Su Romero c'era anche il Boca Juniors, che forse era la destinazione preferita dal calciatore, ma la distanza tra le parti non ha permesso l'accordo.