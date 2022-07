Tuttosport: "Milan, non solo De Ketelaere. Contatti per Ziyech in maniera seria"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Milan, non solo De Ketelaere. Contatti per Ziyech in maniera seria" scrive Tuttosport oggi in edicola parlando del mercato del Milan. De Ketelaere rimane il primo obiettivo ma non c'è ancora l'accordo con il Bruger e per non farsi trovare impreparati, Maldini e Massara hanno ripreso in maniera seria i contatti con gli avvocati di Hakim Ziyech del Chelsea. In caso di mancato arrivo del belga, il marocchino del Chelsea rappresenterebbe la priorità ma l'ex Ajax potrebbe comunque rappresentare un'occasione di fine mercato, anche in caso di arrivo di DK.