Tuttosport - Milan, nuovo tentativo per Sensi

Nuovo tentativo del Milan per Stefano Sensi. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport parlando delle strategie di mercato del club rossonero. I rapporti tra la società milanista e l’agente Riso - si legge - sono ottimi, ma questo non è sufficiente a far decollare la trattativa. I paletti dei Fair Play Finanziario non consentiranno al Milan di spendere cifre importanti a gennaio e non è detto che il Sassuolo accetti di lasciar partire il giocatore in prestito con diritto di riscatto.