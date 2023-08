Tuttosport - Milan, Origi sempre in uscita: sta valutando le offerte dall'Arabia, ma spera in una chiamata dalla Premier

Divock Origi è tra i giocatori che il Milan sta provando a cedere perchè non fa più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli (non è stato nemmeno convocato per la tournée negli Stati Uniti). L'attaccante belga ha ricevuto e sta valutando alcune offerte che gli sono arrivate dall'Arabia Saudita, ma spera sempre nella chiamata di qualche club di Premier League, come per esempio il West Ham che sta cedendo Scamacca.