Tuttosport - Milan, Paquetà vuole il PSG: la soluzione potrebbe essere uno scambio con Paredes, Herrera o Draxler

Secondo Tuttosport, la richiesta di ieri di Lucas Paquetà di non essere convocato per Brescia è una mossa del giocatore per forzare il Milan a cederlo. Il brasiliano vorrebbe raggiungere Leonardo al PSG, ma i rossoneri non ritengono sufficienti i 20 milioni di euro offerti dai francese e ne chiede 10 in più. La soluzione potrebbe essere uno scambio con qualche giocatore del club parigino in esubero come per esempio Paredes, Herrera e Draxler.