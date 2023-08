Tuttosport - Milan, per il centrocampo rispunta il nome di Youssouf Fofana

Nicolas Dominguez resta il nome più caldo per il centrocampo del Milan, ma il Bologna non fa sconti e continua a chiedere 15 milioni di euro per lasciarlo partire, nonostante sia in scadenza nel 2024. Per questo, in via Aldo Rossi stanno valutando anche delle alternative: con l'Atalanta, per esempio, si è parlato di Marten de Roon, anche se per ora non c'è una trattativa concreta. Piace poi anche Youssouf Fofana, mediano del Monaco in scadenza anche lui tra un anno e già corteggiato dal Diavolo a gennaio 2020 quando giocava nel Strasburgo. Lo riferisce stamattina Tuttosport.