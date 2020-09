Tuttosport - Milan, per la difesa si guarda in casa Fiorentina: sul taccuino sempre Pezzella e Milenkovic

L'edizione odierna di Tuttosport ribadisce come il Milan, per il reparto difensivo, guardi con interesse in casa Fiorentina. L'obiettivo numero uno si chiama Nikola Milenkovic ma l'alta richiesta del club Viola frena momentaneamente i rossoneri che, in alternativa, guardano all'altro centrale della Fiorentina: German Pezzella. La richiesta di Commisso per l'argentino è di 18 milioni.