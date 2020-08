Resta viva la pista Deulofeu. Lo riporta il quotidiano Tuttosport parlando delle strategie di mercato del Milan. Come Bakayoko, lo spagnolo sarebbe un cavallo di ritorno, ma se non altro saremmo in presenza di un altro giocatore che ha preso confidenza con la Serie A. Il 26enne esterno vuole lasciare il Watford dopo la retrocessione del club inglese in seconda divisione.